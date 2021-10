Laura Allegrini: “Ripulita strada Castiglione”

NewTuscia – VITERBO – Ripulita strada Castiglione. In questi giorni sono stati realizzati interventi alle banchine e alle cunette. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, che spiega: “Strada Castiglione consente l’accesso all’aeroporto Tommaso Fabbri, collegamento viario importante anche per la nuova funzione della struttura aeroportuale.

Non ultimo, da strada Castiglione si raggiunge l’elisuperficie utilizzata per l’attività di soccorso del 118. Interventi realizzati in poco tempo – ha concluso l’assessore Allegrini – necessari a rendere tale strada più sicura e decorosa”.