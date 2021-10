Centro per l’impiego a servizio del distretto di Civitavecchia: interviene Devid Porrello

NewTuscia – ROMA – “Apprendo dalla stampa che la nuova sede per il centro per l’impiego a servizio del distretto di Civitavecchia ancora non c’è. O meglio, è stata individuata ma non sono stati definiti i passaggi burocratici necessari, in ultimo il contratto di locazione.

Il Centro per l’impiego è un ufficio estremamente utile per i cittadini, svolge funzioni irrinunciabili, e questi ritardi non sono accettabili.

Approfondirò al più presto la situazione presso gli uffici competenti cercando di capire, e aiutare a risolvere, eventuali criticità presenti.”

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.