Torna la settima edizione di “Donna Arte” alla Cittadella della Musica

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Donna Arte, la manifestazione. che da anni si svolgeva a Civitavecchia, in concomitanza con la ricorrenza della Festa della donna e rinviata più volte a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, il 9 ottobre prossimo, riprenderà vita nella prestigiosa Cittadella della Musica.

L’Associazione culturale “Amici del Fondo Ranalli – ODV” che promuove l’evento ha sempre ritenuto essenziale accendere i riflettori sul mondo femminile nella globalità delle sue straordinarie espressioni. Per chi non potesse intervenire di persona, sarà possibile seguire a distanza la manifestazione grazie al prezioso aiuto dell’emittente locale TRC. Il video sarà disponibile anche sul canale YouTube dell’Associazione.

Sensibilità, creatività manuale ed intellettuale, non si sono mai fermate in questo periodo buio ma ora si possono esprimere al meglio in questo spazio di comunicazione grazie al volontariato e al contributo della Fondazione Cariciv e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Civitavecchia.

L’iniziativa di valore sociale, artistico-culturale promuove le abilità femminili, senza nessuna discriminazione, con la collaborazione di donne di molteplici associazioni del Terzo settore del nostro territorio.

La manifestazione si articola in due aree:

mostra di creazioni che danno valore al gusto e la fantasia delle donne e alla fine manualità tradizionale, come il ricamo e il cucito creativo, i bijoux, la pittura e opere d’arte realizzate anche con materiali riciclati (a soli fini espositivi);

interventi culturali, proiezioni su figure significative di personaggi femminili e una sezione di lettura, scrittura, recitazione e canto.

L’evidente messaggio di solidarietà sociale è rivolto soprattutto alle giovani che da quest’anno parteciperanno alla manifestazione, assicurando a tutte una prospettiva di crescita senza limiti.

Parteciperanno a Donna Arte 2021:

Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale e alla Fondazione Cariciv per aver creduto in noi, allo staff della Cittadella della Musica per l’impegno e la professionalità e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto dedicato al mondo femminile per valorizzarne il suo modo di essere.

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FONDO RANALLI ODV