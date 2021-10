Massimo Dionisi ringrazia gli elettori di Orte

NewTuscia – ORTE – “La tornata elettorale appena conclusa ha mostrato quello che, almeno per la maggioranza dei voti espressi, è il volere di Orte. Quindi, nell’interesse della comunità, auguriamo buon lavoro al neo-sindaco e alla sua squadra di governo, con la speranza che davvero uniscano Orte.

Rilevante è, inoltre, il risultato delle due liste Orizzonte Comune e Noi con Orte Futura. Seppur sconfitte, di fatto hanno mostrato che i loro progetti era voluti nell’elettorato di centro destra.

Una riflessione importante va fatta anche sull’astensionismo degli elettori che non sentendosi rappresentati da nessuno hanno scelto di non partecipare, non votando; probabilmente proprio a quegli elettori è necessario dare voce.

Una seria valutazione va fatta, poi, sulla nostra coalizione e il risultato ottenuto. Siamo stati determinati a presentare un progetto politico alternativo poiché ritenevamo che vecchi schemi e logiche fossero superati. Avevamo fatto questa scelta consapevoli del gap determinato dall’assenza di nomi e famiglie altisonanti, ma eravamo e siamo tuttora convinti che quel deficit fosse superabile da competenze professionali e capacità che non sempre si trovano in un comune piccolo come quello di Orte.

Abbiamo, infatti, ritenuto possibile e concreta l’idea di proporre agli elettori una coalizione che, pur rappresentativa di tre aree, di fatto aveva le mani libere dai vincoli che, normalmente, popolano la solita politica.

Tuttavia l’onestà intellettuale che ci ha sempre contraddistinti ci fa dire che la tornata elettorale parla chiaro e mostra chi deve governare, chi deve vigilare propositivamente e chi deve restare fuori dal Consiglio comunale. Le valutazioni potrebbero essere molte e si presterebbero ai diversi giudizi da parte di chi analizza. Noi ritenevamo di avere basi solide per giungere a un buon risultato che ci permettesse di esprimere, anche in caso di sconfitta, dei riferimenti tra i banchi della minoranza.

Questa convinzione era sorretta dalle tante persone che in questi anni hanno visto in alcuni di noi dei riferimenti per la soluzione di tanti problemi. Eppure, a ben vedere, la ricerca di riferimento, la stima e l’ammirazione mostrati in questi anni non hanno trovato pari riscontro nel voto.

Ora Orte ha i suoi riferimenti e, nel rispetto della democrazia, ne prendiamo atto.

Evviva noi, evviva Orte!”