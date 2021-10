Estasiarci Periferica. Spazio pubblico, comunità, tessiture e sparizioni

NewTuscia – VITERBO – Estasiarci – Periferica è un contenitore diffuso di esperimenti per riconnettere la città, le relazioni, i margini e il centro attraverso una serie di iniziative di riflessione, di produzione artistica e di aggregazione promosso da Arci Viterbo che si terrà dal 7 al 10 Ottobre e dal 22 al 24 Ottobre. Il 7 Ottobre si apre con Call me – audioguida per scomparire in città di Lucia Di Pietro, chiusura di una residenza di tre mesi a cura di Cantieri d’Arte.

Il progetto rappresenta la restituzione sul territorio viterbese della ricerca con la comunità svolta dalla Di Pietro nel corso del 2020, presso il quartiere de La Marina di Barcellona, in collaborazione con il Centro di Creazione per le arti performative Graner.

Dal 7 al 10 Ottobre, presso lo Spazio Pensilina in Piazza Martiri d’Ungheria a Viterbo, verrà presentato al pubblico l’esito per percorso di residenza e di relazione con la comunità, una Audioguida per scomparire: intervento artistico permanente che sarà di libero accesso alla comunità attraverso l’installazione di una targa con un QR code. L’Audioguida per scomparire, è una vera e propria audioguida in forma ludico-performativa, formata di istruzioni e suggerimenti da mettere in pratica con l’intento di scomparire e sperimentare lo spazio pubblico in una modalità diversa da quella quotidiana. Coinvolgendo la città come scenario espanso della finzione artistica e generando modi alternativi di osservare ed abitare gli spazi.

Nello spazio Pensilina sarà allestito un Ufficio di Pubblica Insicurezza in cui le persone potranno accedere all’audioguida in maniera individuale, attivandola tramite una telefonata.

L’8 e 9 Ottobre, negli spazi urbani di San Faustino e del quartiere Pilastro, Carola Susani e Parole a Km0 condurranno un laboratorio di scrittura creativa sulla riappropriazione degli spazi della quotidianità sociale, dell’aggregazione nella dimensione pubblica, in un viaggio fisico e simbolico tra centro e periferia.

Il 9 Ottobre alle 10.00 Angelo Bellobono, artista e maestro di sci, guiderà una camminata nella Riserva Naturale dell’Arcionello, alle pendici del Monte Palanzana, con una presentazione itinerante del libro Mappa Appennino, libro che racconta le residenze itineranti in cui l’artista ha attraversato l’Appennino per investigare e mappare le terre alte dell’Italia mediante la sua arte, in dialogo con le sue genti, altri artisti, esperti e appassionati. Resoconto di una spedizione “pittorica” che intreccia natura e cultura, il libro esplora, connettendole, le diversità di territori dalla grande tensione geologica e sociale, al tempo stesso fragili e resistenti quali quelli appenninici. Cominciata nella primavera 2020 con la riapertura dopo il primo lockdown imposto dall’emergenza Covid-19, la traversata è stata un modo di confrontarsi con l’isolamento, lo sforzo fisico, l’allontanamento dai comfort ridisegnando le relazioni con l’ambiente e con gli altri esseri.

Estasiarci Periferica è un progetto promosso da Arci Viterbo in collaborazione con Promotuscia, Aucs ONLUS, Parole a km0, Cantieri d’Arte e con il sostegno del Comune di Viterbo e continuerà con nuovi appuntamenti dal 22 al 24 Ottobre 2021



PROGRAMMA

Estasiarci/Periferica

Spazio pubblico, comunità, tessiture e sparizioni

Dal 7 al 10 ottobre 2021

Dal 7 al 10 ottobre 2021

Spazio Pensilina,

piazza Martiri d’Ungheria

Call me di Lucia Di Pietro

Audioguida per scomparire in città

Presentazione: 7 ottobre 2021 alle ore 18:00

A cura di Cantieri d’Arte.

Prenotazioni 371.368.0111

Orari audioguida: giovedì 7 dalle 18,30 alle 19,30

venerdì 8 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,15

sabato 9 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,15

domenica 10 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18

Dall’8 al 9 ottobre 2021

Dove eravamo. Dove siamo

Riappropriazione debita

Laboratorio itinerante di scrittura nei quartieri di San Faustino e Pilastro.

A cura di Carola Susani

e Parole a km0

Iscrizione obbligatoria

paroleakm0@gmail.com

Sabato 9 ottobre 2021,

ore 10:00

Mappa Appennino book walk

Passeggiata sulla Palanzana

e presentazione del libro.

Con Angelo Bellobono, artista

Per prenotazioni

ufficiostampaarciviterbo@gmail.com