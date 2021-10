Una denuncia per ricettazione a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, allertati da un passante che aveva notato un individuo accostarsi alle auto in sosta e guardare dentro i finestrini probabilmente per rubare oggetti, si sono immediatamente portati nella zona segnalata, ed hanno notato un auto che alla loro vista assumeva un andamento di marcia anomalo e quindi sospetto.

Hanno deciso quindi di fermarlo e sottoporlo a perquisizione; dalla perquisizione dell’ auto, i Carabinieri hanno trovato diversi componenti di elettronica rubati, tra cui uno stereo per auto oltre ad un navigatore di marca, ed una parte degli oggetti è stata riconosciuta dai proprietari delle auto parcheggiate dove era stato segnalato il soggetto. A quel punto tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed il soggetto, un giovane di originario di Bari, è stato portato in caserma e denunciato per ricettazione.