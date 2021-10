Cotral, sciopero lunedì di 24 ore del personale Usb

NewTuscia – ROMA – Si informa che il prossimo 11 ottobre l’organizzazione sindacale USB ha proclamato uno Sciopero Nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito web cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni dello sciopero:

· Contro lo sblocco dei licenziamenti e il rilancio dei salari

· Per la garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito

· Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto

all’utilizzo indiscriminato dei contratti precari

· Per un rilancio degli investimenti e per una vera democrazia sindacale

· Per il rafforzamento della sicurezza dei lavoratori e dei sistemi ispettivi, per la tutela dei lavoratori immigrati e per il permesso di soggiorno

· Contro la discriminazione di genere

· Per la tutela dell’ambiente e contro il G20 a Roma

· Contro lo sblocco degli sfratti e per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica

La percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale di 24ore USB del 17 settembre 2021 adesione è del 13,90%.