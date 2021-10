Avis e Tuscania Volley, quando sport e solidarietà hanno gli stessi obiettivi

NewTuscia – TUSCANIA – Una bella novità per la prossima stagione, Avis Tuscania torna a far parte della grande famiglia Maury’s Com Cavi Tuscania Volley.

I presidenti dei due sodalizi, Giuseppe De Rossi e Angelo Pieri, hanno siglato nei giorni scorsi un accordo di partenariato che vedrà le due associazioni impegnate nel sociale attraverso la promozione sia dello sport, inteso come bene prezioso finalizzato all’educazione alla salute; sia della cultura del dono -la chiamata dei donatori e la raccolta del sangue- al fine di garantire u n’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità.

Tra le finalità dell’accordo, quella di favorire la crescita dei giovani, creando un ambiente che veicoli emozioni positive, promuovendo integrazione, responsabilizzazione e divertimento.

In particolare, le due parti si adopereranno per diffondere tra i loro soci e nella collettività i rispettivi valori distintivi: la promozione di stili di vita sani, il dono del sangue, la diffusione dell’attività sportiva, la cura della salute, la solidarietà e l’impegno civico.

E ancora, per sostenere, promuovere e divulgare l’attività sportiva promossa dalla Polisportiva Tuscania e le attività organizzate dall’Avis di Tuscania anche attraverso i mezzi di comunicazione.

“Tuscania è un paese relativamente piccolo e sia il Volley che l’Avis sono due realtà positive nel contesto della nostra comunità -afferma Giuseppe De Rossi. Con questo nuovo accordo le due realtà si impegnano ancor più a promuovere attività finalizzate al reciproco beneficio, con l’Avis che pubblicizzerà il volley tra i propri donatori, anche attraverso l’acquisto di abbonamenti, e il Tuscania Volley che cercherà di promuovere la donazione di sangue tra il proprio pubblico e magari anche tra i propri atleti”.

Soddisfazione anche nelle parole del presidente del Tuscania Volley Angelo Pieri: “Siamo sempre molto sensibili alle iniziative sociali e di solidarietà, in particolare quando riguardano il nostro paese. Siamo orgogliosi di sfoggiare nuovamente il logo di Avis Tuscania sulle nostre maglie e faremo tutto il possibile per coinvolgere ed invogliare quante più persone a donare. E’ importante che tutti comprendano come l’atto di donare il sangue sia un gesto semplice che però può salvare la vita a molte persone”.

A suggellare l’accordo, il Tuscania Volley ha pensato ad una scontistica speciale sugli abbonamenti per tutti i nuovi donatori Avis Tuscania a partire dal 1° Ottobre 2021.

Chi vorrà, potrà sottoscrivere l’abbonamento RED al costo di soli 70 Euro (anziché 100) ed assistere a tutte le gare di Regular Season della Maury’s Com Cavi a Montefiascone. Inoltre, in occasione delle periodiche donazioni bisettimanali, tutti i donatori che ne faranno richiesta, saranno omaggiati di un biglietto nominativo per assistere gratuitamente alla successiva gara interna del Tuscania Volley.