Webinar gratuito: “Donne in attivo – La tua guida all’educazione finanziaria”

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 8 ottobre è in programma il webinar conclusivo del progetto pilota “Donne in attivo – La tua guida all’educazione finanziaria“, promosso dal Ministero Sviluppo Economico, Uniocamere e Comitato per l’educazione finanziaria.

Per partecipare accedere alla piattaforma on line Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpf-GopzIjEtXF5uhUYir3uPbtBEmY6wsp

Il webinar presenterà alcuni casi di successo in cui le nozioni di alfabetizzazione finanziaria hanno rappresentato uno strumento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi. Sarà inoltre l’occasione per un confronto sulla consapevolezza delle proprie capacità e degli strumenti a disposizione, entrambi elementi utili ad aiutare le situazioni di incertezza che si manifestano in occasioni di scelte finanziarie per il raggiungimento dei propri obiettivi. Attraverso una conversazione con alcune testimoni verranno infatti offerti esempi di comportamento a cui le partecipanti potranno ispirarsi per perseguire il proprio percorso di sviluppo e la propria autorealizzazione.

PROGRAMMA

14:30 – 14:45 Introduzione ai lavori

Tiziana Pompei, Vicesegretaria generale Unioncamere e Direttrice Generale Si.Camera

14:45 – 15:00 Progettare il proprio sviluppo personale e professionale

Sara Bonesso, Prof.ssa Associata di Gestione Risorse Umane e Organizzazione Aziendale, Dipartimento “Management”, Università Ca’ Foscari Venezia, componente del Ca’ Foscari Competency Centre

15:00 – 15:10 Costruire reti professionali a supporto della propria carriera: il caso di LEI

Arianna Cattarin , Direttrice del Progetto LEI (Leadership Energia e Imprenditorialità)

15:10 – 16:40 Profili a confronto su:

– l’importanza della pianificazione finanziaria nell’evoluzione degli obiettivi

– l’acquisizione della consapevolezza nelle proprie capacità: dalla scoperta di sé al ruolo

delle relazioni interpersonali

Edy dalla Vecchia , Imprenditrice e amministratrice delegata di Effedue srl

Francesca De Gottardo , co-founder e CEO della startup di moda etica Endelea

La parola alle partecipanti

Elisabetta Bernardini , funzionaria della Camera di commercio di Parma

Sonia Dalla Ragione , Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Arezzo –

Siena

16:40-17:15 Il percorso formativo “Donne in attivo: Educare alla finanza”: gli esiti

Sara Bonesso , Prof.ssa Associata di Gestione Risorse Umane e Organizzazione Aziendale, Dipartimento “Management”, Università Ca’ Foscari Venezia, componente del Ca’ Foscari Competency Centre