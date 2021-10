Tuscania, il 16 e 17 ottobre torna la Festa della Cioccolata a Squajo

NewTuscia – TUSCANIA – Tuscania e la Tuscia si preparano a vivere un inizio d’autunno dolce come la tradizione, rivivendo un appuntamento divenuto negli anni un classico di questo periodo: sabato 16 e domenica 17 ottobre torna, in Piazza Italia, la Festa della Cioccolata a Squajo.

Mercatini artigianali, musica, buonumore e, naturalmente, tanta cioccolata per un evento che nasce per rievocare una tradizione cittadina ma si estende con un filo conduttore fatto di condivisione e partecipazio ne, accogliendo tante realtà associazionistiche locali e, soprattutto, tanti visitatori.

Si parte sabato 16 ottobre, nel pomeriggio, con l’inaugurazione alle 15 e 30. Quindi una serata tutta dedicata alla cioccolata, prima con la rievocazione della tradizione del Ricevimento della Sposa, poi con l’inizio della gustosa distribuzione di cioccolata fumante.

Due giorni all’insegna della dolcezza cremosa, del caldo profumo che sale dalle tazze, stuzzicando la curiosità di golosi e curiosi che, sorseggiando, potranno poi godersi le bellezze della città. Magari allietati dalla musica che accompagnerà le due serate, assistendo agli eventi in programma nella due giorni o, perché no, passeggiando per Tuscania alla scoperta dei tesori del centro storico.

La Festa della Cioccolata a Squajo è organizzata dal Comune di Tuscania, dalla Pro Loco e da Solidalia Onlus, con la collaborazione di MASCI, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, centro diurno “D. Bellomarini” e delle guardie ecozoofile EITAL.