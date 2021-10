Sostegno economico straordinario da emergenza covid, spese canoni di locazione

Il sindaco Arena e l’assessore Sberna: “Una misura di welfare sociale particolarmente importante a sostegno delle famiglie della città”

NewTuscia – VITERBO – È online da questa mattina l’avviso pubblico emanato dal Comune di Viterbo per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento delle spese per i canoni di locazione. 250.000,00 euro la somma stanziata in favore della popolazione in difficoltà per il pagamento di tali canoni. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 5 novembre. Ne danno notizia il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. L’avviso pubblico, in linea con la vigente normativa nazionale che ha prorogato al prossimo 31 dicembre lo stato di emergenza, fa seguito all’approvazione della delibera di giunta, proposta dallo stesso assessore Sberna, la scorsa settimana.

“Una misura importante che abbiamo voluto proporre a sostegno di tanti cittadini che hanno difficoltà a pagare i canoni di locazione delle case in cui vivono – ha sottolineato il sindaco Arena -. Un contributo economico diretto per poter sostenere con maggiore tranquillità tali spese e un grande segnale di vicinanza, affinché molte persone possano affrontare più serenamente possibile questa fase. Una fase che tutti speriamo di poterci presto lasciare alle spalle”.

“Una misura di welfare sociale molto importante a sostegno delle famiglie – ha spiegato l’assessore Sberna – Una opportunità che permette alle persone di poter pagare il canone di affitto della casa in cui vivono, dove hanno scelto di stare. Vogliamo contribuire a contrastare gli effetti della pandemia con misure dirette rivolte alle famiglie della città – ha aggiunto l’assessore Sberna -. Una misura che prevede anche l’utilizzo dell’Isee corrente, come da recente indicazioni del consiglio comunale e del Governo. Sono certa potrà essere di conforto per tante persone in difficoltà che potranno tornare a fare domanda per l’ottenimento di un contributo economico importante, riguardante uno dei temi più cari per ciascuno di noi: la casa”.

Nel dettaglio, possono fare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti nel comune di Viterbo. Si precisa che per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal comune di residenza. Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse. Per l’accesso alla misura sono necessari i seguenti requisiti: ISEE ordinario/corrente in corso di validità con valore pari o inferiore a 14.000 euro; il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato, a uso esclusivamente abitativo, avente ad oggetto un’unità immobiliare ubicata nel territorio del comune di Viterbo, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il richiedente e il suo nucleo devono essere residenti nell’immobile di cui detengono il contratto di locazione regolarmente registrato.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Viterbo, entro e non oltre il 05.11.2021, con le modalità indicate nell’avviso. I modelli di domanda saranno disponibili anche presso la portineria della sede dei Servizi sociali in via del Ginnasio n. 1 e presso la sede ex ludoteca Mondopinocchio in via Ferrarin (quartiere Santa Lucia) .