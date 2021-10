Il punto sulla 1° giornata di Promozione girone A

F.S.

NewTuscia – VITERBO – Ok la Sorianese ( 3 punti) che passa agevolmente a Canale Monterano (0), 3-0 per i cimini con reti di Moretti e Valentini. Il Fregene Maccarese supera 3-2 il Borgo Palidoro (0).

Ok il Pianoscarano 3) che espugna 3-2 il terreno del Ronciglione United (0), in rete per i rionali Cisterna, Giro, Baggiani, per i locali Ushe E Venutolo.

Cade in casa il Pescia (0) contro l’ Atletico Soccer Accademy (3), in rete Catalani. Tolfa (0) Aurelia Antica (3) termina 0-1 rete di Cuscianna.

Colpo esterno del Santa Marinella (3) 1-0 a Passoscuro (0), in rete Di Fiandra. Carbognano (1) Fulgur Tuscania (1) termina 1-1 in rete Migliorini, e Scatena.

Montefiascone (1) Nuovo Borgo San Martino (1) termina 0-0.