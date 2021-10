Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 06/10/2021

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni e temporali tra Umbria e Marche. In serata residue piogge sulle regioni centrali e possibili isolati temporali slla costa adriatica.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabili con piogge e temporali sui settori di confine tra Calabria, Basilica e Campania ed anche su Sicilia e Puglia meridionale, asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi, sereno in Sardegna. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, sereno sulle Isole.