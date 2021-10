La presentazione di Raffaele: “Parte tutto oggi, la squadra è all’altezza”

NewTuscia – VITERBO / La presentazione del neo tecnico della Viterbese

E’ stata la giornata della presentazione di Giuseppe Raffaele come nuovo tecnico della Viterbese. L’ex allenatore del Catania è apparso molto carico ed ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa:

“Devo assolutamente ringraziare la società tutta che mi ha dato questa opportunità, ho accettato perché la squadra mi piace ed è all’altezza della categoria. Per la mia idea di calcio questa rosa è idonea e giudicare giocatori del calibro di Murilo e Volpicelli come buoni è un’inesattezza, sono due veri e propri top player. In passato ho rifiutato piazze che non avevano queste potenzialità, quindi sono certo di quel che dico, tra l’altro ho la possibilità di giocare sia a tre o a quattro nella linea difensiva.”

Il tecnico ha poi aggiunto:

“Per tornare ad avere la stessa ambizione che c’era ad Agosto, bisognerà fare un lavoro sulla testa dei ragazzi, togliendo le insicurezze e inculcando certezze. Bisogna giocare bene ma soprattutto vincere, il gioco è bello quando vinci e per vincere bisogna prendere pochi gol. Sono certo che si possa aprire un ciclo grazie anche all’aiuto del pubblico al Rocchi.”