“Femminicidio e violenza domestica: una situazione non più tollerabile”. Su “Luce Nuova sui fatti” intervista in esclusiva su caso di maltrattamento

NewTuscia – VITERBO – 8.595 spettatori tra Web e Tv per oltre 5 mila visualizzazioni facebook in 4 giorni. Sono gli incredibili numeri della prima puntata di “Il Lazio degli Eventi”, il nuovo appuntamento fisso di “Luce Nuova sui fatti” in onda ogni ultimo giovedì del mese su Tele Lazio Nord (C.94, 629 e 848 Dtt) e parte integrante del palinsesto della trasmissione condotta da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni.

La prima puntata è stat a dedicata al Comune di Montalto di Castro ed alle sue grandi potenzialità turistiche tra Vulci, mare e Maremma. Sono stati ospiti il sindaco Sergio Caci, l’assessore al turismo e cultura Silvia Nardi ed il direttore scientifico Carlo Casi.

Intanto è tutto pronto per la prima puntata di cronaca di “Luce Nuova sui fatti” che sarà incentrata sul difficile tema di stretta attualità “Femminicidio e violenza domestica: una situazione insostenibile”. Dopo i terribili fatti dell’ultimo femminicidio e susseguente suicidio di Castel S.Elia urge anche nella Tuscia parlare e fare chiarezza su una piaga che sta dilagando in tutta Italia in modo preoccupante.

Nel corso della trasmissione si cercherà di capire quali sono gli strumenti in campo per combattere la violenza sulle donne, gli aspetti psicologi di prevenzione ed azione nei vari casi e, con le forze dell’ordine, un quadro d’insieme sulle azioni svolte negli ultimi mesi ed anni. Nella seconda parte della trasmissione ci sarà la nuova rubrica mensile di Gaetano Alaimo “Il Punto del direttore” che si occuperà, ogni mese, di temi di stretta attualità con interviste in studio. Ospite della prima puntata sarà la consigliera comunale del Pd Luisa Ciambella sul tema dell’impianto fotovoltaico di 93 ettari in programmazione nei pressi di Ferento.

Saranno ospiti della puntata: il Comandante pro.le dei Carabinieri Col. Andrea Antonazzo; la Genetista forense di fama nazionale Marina Baldi; l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Viterbo Antonella Sberna; la Psicoterapeuta Valentina Tanini del Centro Studi Criminologici di Viterb o; l’ Assoc. Penelope di Viterbo.

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con il collaboratore di cronaca Edoardo Ciccarelli.

Nel corso della trasmissione ci sarà un’intervista in esclusiva su un caso grave di maltr attamento pluriennale e l’intervento di Flavia Solo, donna maltrattata, che ha scritto un libro per denunciare e si è rivolta al presidente del Consiglio Draghi. E’ stata su tutte le principali reti nazionali.

Ci sarà il contributo degli opinionisti Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e Stefano Stefanini.

Con la puntata di cronaca inizieranno le rubriche tematiche settimanali che sono una delle novità di “Luce Nuova sui fatti”. Questa settimana avremo “Social consapevole” a cura di Elena Sassara; “Sociologia della violenza” di Valentina Cipollone; “Medinca arte nelle arti” di Giansisto Garavelli e Matteo Maimone; Tusciatour di Giuseppe Rescifina. Insieme a ciò anche il periodico oroscopo a cura di Terry Alaimo, in onda tutte le settimane, e lo spazio cartomanzia con Mariangela Meli.

L’appuntamento è per giovedì 7 ottobre alle 21 per la terza puntata di “Luce Nuova sui fatti” con la prima sulla cronaca in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

