Amministrative 2021 nella Tuscia: tra nuove leve, voto sui risultati e continuità…

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Elezioni 2021 nella Tuscia, tante sorprese e rimescolamento delle carte. Dei 19 risultati certi fino ad ora (manca solo Corchiano per un probabile riconteggio dei voti di stamattina) alcune notizie certe: finisce l’era Novelli a Canino con la vittoria di Giuseppe Cesetti, a Caprarola voto in continuità con il successo di Angelo Borgna (in lista il sindaco uscente Stelliferi) così come a Soriano nel Cimino dove Roberto Camilli succede a Fabio Menicacci ma con una giunta in continuità.

Nei Comu ni più grandi stravittoria di Sandrino Aquilani che doppia il suo secondo, mentre a Montefiascone la bagarre sulla lista unica costa caro ad Andrea Danti che viene battuto dal centrosinistra con la nuova giovane Sindaca Giulia De Santis. Il senatore Umberto Fusco viene “maltrattato” dal sindaco uscente Ruggero Grassotti che continua il suo percorso, così com’è nettissima la vittoria di Emanuele Rallo ad Oriolo Romano.

Ad Orte l’amarcord torna presente con il ritorno di Dino Primieri a primo cittadino, a Vasanello un po’ a sorpresa il successo di Igino Vestri (appoggiato dal sindaco uscente Porri), a Faleria Walter Salvadori vince da solo. Ad Acquapendente altra amministrazione in continuità con Alessandra Terrosi del Pd che succede ad Angelo Ghinassi, ad Arlena di Castro stardominio di Publio Cascianelli, così come Agostino Gasbarri a Carbognano. Claudio Ricci a Fabrica di Roma spegna i sogni di Scarnati junior, mentre Danilo Piersanti a Gallese viene riconfermato nettamente. Roberto Pinzi vince agevolmente a Proceno; vittorie di Maurizio Lacchini a Marta e di Valentino Gasparri a Lubriano. Emanuele Maggi vince con un buon margine a Bassano Romano e viene confermato.

In mattinata si saprà l’esito finale a Corchiano dove si dovrebbe riprocedere al conteggio dei voti.

Ne esce un quadro variegato di consenso nella Tuscia con sconfitte forse impreviste come Novelli e Danti e, forse, voglia di nuovi volti che è prevalsa in molti casi. Il dato più chiaro è che nei piccoli centri il consenso e fluido e legato all’azione amministrativa sul territorio, ciò che spesso viene “imposto” dai grandi partiti viene respinto dalla gente che vuole, giustamente, il proprio voto in base ai risultati ottenuti di chi ha amministrato e la fiducia che ripone nei candidati.