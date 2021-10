Alessandra Terrosi è il nuovo Sindaco di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Acquapendente premia il progetto elettorale di centrosinistra. Nuova Sindaca con 1.793 voti Alessandra Terrosi della lista “Immagina Aquesio” che raggiunge una percentuale del 58.25%.

Grande il lavoro in profondità svolto all’apice della “piramide lista” dal Partito Democratico del Segretario Aurelio Terrosi che nel solco di una tradizione oramai consolidata è riuscito ad entrare nel cuore degli elettori con passione ed equilibrio di idee . Trascinando al successo anche una parte di centristi collocabili nell’area di Forza Italia che, ignorati dalla lista opposta, rientrano dopo molti anni e con ruolo da protagonisti in Comune. Affermazione trasversale anche per il lavoro svolto dalla Giunta dell’ex Sindaco Angelo Ghinassi. Visto che due nuovi candidati per il prossimo quinquennio già avevano ruolo fondamentale nella passata legislazione. “Un ringraziamento particolare”, sottolinea Alessandra, “a coloro con i quali ho condiviso in queste settimane momenti di lavoro fruttuoso e che mi seguiranno in aula consiliare: Mauro Bellavita, Annalisa Bredi, Glauco Clementucci, Maria Chieffo, Stefano Delli Campi, Marcella Giuliani, Maria Chieffo, Stefano Delli Campi, Massimo Pallotti, Damiano Sartucci, Monica Putano Alias Bisti, Loriano Ronca, Patrizia Rosatella, Serena Tini”. 508 voti in meno (1285 in totale per una percentuale del 4.755) per la contendente Avvocato Federica Friggi, stupendamente brava a mettere insieme una lista variegata con sponda politica il segretario locale della Lega Alessandro Brenci che con le solite idee di qualità che lo hanno caratterizzato in queste ultime settimane promette già “una minoranza vigile, attenta, precisa e puntuale” “Non posso dimenticare”, sottolinea Federica, “gli stupendi compagni di viaggio che hanno accompagnato in questa avventura. Assieme a Aldo Bedini, Alessandro Brenci, Antonella Testa, Dino Lauricella, Domitilla Agostini, Eolo Seri, Enzo De Masi, Gabriele Bedini, Martina Cirilli, Roberto Bertoldi, Tonino Levantini, Valentina Sarti ho vissuto un’esperienza indimenticabile. Che con alcuni continueremo nella sede istituzionale”. Calo dei votanti. Si passa dai 3.575 del 2016 agli attuali 3.250 (-325).

PREFERENZE

LISTA ALESSANDRA TERROSI

ANNALISA BREDI 120 DAMIANO PAOLETTI 138 GLAUCO CLEMENTUCCI 215 LORIANO RONCA 175 MARCELLA GIULIANI 186 MARIA CHIEFFO 104 MASSIMO PALLOTTI 162 MAURO BELLAVITA 381 MONICA PUTANO ALIAS BISTI 233 PATRIZIA ROSATELLI 198 SERENA TINI 279 STEFANO DELLI CAMPI 93

PREFERENZE

LISTA FEDERICA FRIGGI