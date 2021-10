Tennis, risultati come pronostico ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sabato senza scossoni per i risultati al Torneo Nazionale di Tennis in programma presso il Circolo di Acquapendente.

Il 2.6 Fausto Barili supera per 6-3/7-5 il 2.8 Stefano Sonno. Il 2.6 Paolo Rosati dopo aver vinto per 6-3 il primo set contro il 2.7 Samuele Borsoi perde il secondo per 6-2 e vince il terzo per 6-3. Il 2.6 Jacopo Emanuele Riccardi supera con un doppio 6-3 il 2.8 Andrea Artieri. Mentre il 2.6 Simone Poeta liquida per 6-3/6-0 il 3.2 Riccardo Vegni.