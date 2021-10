Talete: intervento in piazza Sallupara – San Faustino e interruzione flusso idrico potabile

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e oubblichiamo.

Talete informa che il giorno 07/10/2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (salvo imprevisti), come concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale, verrà effettuato un lavoro in Piazza Sallupara adiacenze Piazza San Faustino, propedeutico al rinnovo completo della rete idrica e fognaria di Piazza San Faustino, via S.S. Liberatrice e piazza della Trinità.

Per l’esecuzione dell’intervento verrà interrotto il flusso idrico potabile alle utenze site nelle vie sotto elencate:

Piazza della Rocca verso piazza San Faustino a partire dall’incrocio via terzo Regg. Gran. Di Sardegna;

Via III° Reggimento Granatieri Di Sardegna;

Via Chiodaroli;

Via della Pettinara – adiacenze piazza della Rocca;

Via Amendola;

Via Larga;

Via San Faustino;

Piazza Sallupara;

Piazza San Faustino – incrocio vie del Pavone via Amendola e via San Faustino.

Caserma Giulioli e Museo Etrusco;

Potranno essere interessate da fenomeni di abbassamento di pressione e torbidità anche le utenze e zone limitrofe.

Durante il corso dei lavori e per le ore successive agli stessi, si potranno avere fenomeni di torbidità in rete.

Si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto al ripristino del servizio, prima dell’utilizzo.