NewTuscia – VITERBO – In corso da questa mattina i lavori per il rifacimento della pavimentazione in via Zuccari (e parte di strada Romana) a Bagnaia, nel tratto di competenza comunale. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini.

“L’intervento, che si concluderà nel giro di un paio di giorni, rientra nella programmazione dei lavori di risanamento e riqualificazione alle pavimentazioni delle ex frazioni avviata nei mesi scorsi dall’assessore Micci. Per consentire la realizzazione dei lavori si è resa necessaria l’interdizione della circolazione veicolare”.