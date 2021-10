“+ SPORT – DIABETE” – in passeggiata sui Cimini.

NewTuscia – VITERBO – “+ sport – diabete” questo lo slogan della passeggiata sui Cimini che si è tenuta questa mattina e che ha visto protagonisti i membri dell’Associazione giovani diabetici di Viterbo. La manifestazione è stata organizzata dalla Asĺ di Viterbo insieme al Centro diabetologico aziendale e al Dipartimento di prevenzione. “L’esercizio fisico, attraverso il cammino – ha detto il dottor Claudio Grande responsabile del Centro diabetologico della Asl di Viterbo – è una delle principali azioni di prevenzione per le persone a rischio o con diabete. Questa passeggiata è inoltre anche un momento di socializzazione, in cui i partecipanti possono scambiare le proprie opinioni e confrontare le proprie esperienze. Per noi si tratta del primo incontro teso a sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica per questo tipo di patologia, ma siamo decisi ad organizzarne altri probabilmente con l’arrivo della prossima primavera”. Presente anche la dottoressa Claudia Arnaldi responsabile della diabetologia pediatrica della Asl di Viterbo. La passeggiata è stata molto piacevole e si è rivelato un evento ludico assai apprezzato dai bambini ed anche un momento di confronto importante per gli adulti. “La manifestazione è pienamente riuscita – ha detto il Presidente dell’Associazione giovani diabetici di Viterbi Bruno Vincenti – e siamo soddisfatti perché diverse persone hanno risposto al nostro appello. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio e che questi appuntamenti diventino abituali perché, oltre a rappresentare importanti momenti di socializzazione, aiutano anche la terapia della persona diabetica”.