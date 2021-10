Settimana mondiale dell’allattamento, evento della Asl di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina si è svolta anche nella Tuscia la manifestazione organizzata dalla Asl di Viterbo per la Settimana mondiale dell’allattamento, SAM.

Dalle 9 alle 13 si è tenuta un’apertura straordinaria dei consultori dell’azienda sanitaria locale per la promozione, la protezione e il supporto dell’allattamento.

Per le donne in gravidanza, è stato possibile sottoporsi a un’esperienza di bump painting: una forma d’arte che celebra il periodo della gravidanza attraverso immagini, forme e colori suggestivi ed emozionali per rappresentare e catturare un momento unico della vita della donna.

Hanno aderito all’iniziativa i consultori di Viterbo, Civita Castellana, Montefiascone, Tarquinia, Ronciglione, Tuscania e Acquapendente.

L’evento, organizzato dalla Asl di Viterbo, si è svolto con il patrocinio di Unicef, dell’Ordine delle ostetriche di Viterbo e dell’associazione Ecococcole.