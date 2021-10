Monterosi eroico in 10 uomini batte con merito l’Avellino 2-1 Adamo e Costantino firmano il successo

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La formazione del Monterosi vince 2-1 in 10 contro l’Avellino una bella partita grazie alle reti di Adamo e Costantino contro il blasonato Avellino che ha giocato per tutta la partita in vantaggio numerico e con l’arbitraggio per tutta la gara, alquanto discutibile con episodi che hanno favorito l’Avellino con una espulsione ed un calcio di rigore molto discutibile e con ammonizioni copiose affibbiate in modo arbitrario ai giocatori del Monterosi, mentre nei confronti dei giocatori dell’Avellino è stato sempre usato un altro parametro di giudizio.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

MONTEROSI: Borghetto, Piroli, Mbende, Rocchi, Polito, Franchini, Di Paoloantonio, Adamo,Cancellieri, Polidori, Costantino

A disposizione di Mr.David D’Antoni: Alia, Buono, Ferri Marini, Verde, Parlati, Nasini, Sdaicui, Buglio, Caon

AVELLINO: Forte, Ciancio, Dossena, Bove, Rizzo, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito, Kanoute, Maniero.

A disposizione di Mr.Piero Braglia: Pane, Sbraga, Mastalli, Gagliano, De Francesco, Plescia, Messina, Matera, Micowschi, Mignanelli.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia

Assistenti : Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce, Simone Di Nardi di Conegliano Veneto

Quarto Uomo: Andrea Calvavara di Varese.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO:

Al 1° azione pericolosa dell’Avellino con Bove che colpisce di testa Costantino respingndo forse con un braccio, proteste dell’Avellino e l’arbitro concede il corner ai biancoverdi.

Al 4° Avellino pericoloso con Maniero. Il suo tiro dai 20m esce di poco alto sopra la traversa.

Al 6° punizione dai 25m da posizione centrale per l’Avellino, la conclusione si infrange sulla barriera del Monterosi.

All’11° Monterosi passa in vantaggio con una grande rete di Adamo che da posizione angolatissima dal fondo ha messo in rete.

Al 12° cambio nell’Avellino Kanoute al suo posto entra in campo Mastalli.

Al 20° colpo di testa di Mbende su cross dalla fascia sinistra di Dipaoloantonio parato dal portiere dell’Avellino Forte.

Al 25° corner per l’Avellino senza esito.

Al 27° espulsione per doppia ammonizione di Polito del Monterosi, che viene ammonito per una entrata su Tito che fa una sceneggiata e si butta atterra Polito protesta e viene nuovamente ammonito ed espulso.

Al 30° respinta del portiere del Monterosi.

Al 31° tiro di Maniero che termina a lato della porta del Monterosi.

Al 34° punizione per il Monterosi pallone scodellato in area di rigore si accende una mischia.

Al 36° rigore per l’Avellino regalato della battuta si incarica della battuta.

Finisce 1-0 per il Monterosi con rete di Adamo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° angolo per L’Avellino senza esito, la difesa di casa libera.

Al 3° Maniero manda alto da buona posizione.

L’Avellino preme, ma non trova sbocchi nella difesa.

All’8° ammonito Borghetto del Monterosi portiere per perdita di tempo.

Al 13° esce Tito per l’Avellino al suo posto entra Mignanelli, poi esce Mastalli per Gagliano.

Al 15° angolo per l’Avellino colpo di testa alto sopra la traversa.

Al 16° cambio nell’Avellino: esce Ciancio; al suo posto entra Rizzo.

Al 18° Monterosi vicino al vantaggio con Costantino che con un pallonetto sfiora il 2-0.

Al 20° pareggio dell’Avellino su corner su colpo di testa di Gagliano.

Al 25° Monterosi va vicino al 2-1 con Costantino diagonale che esce fuori poco.

Al 26°cambio nel Monterosi: esce Adamo al suo posto Parlati.

Al 27° corner per il Monterosi Mbende colpisce di testa che serve Costantino che anticipa il portiere di un soffio.

Al 35° Di Francesco tiro al volo alto sopra la traversa.

Al 40° Il Monterosi passa in vantaggio con Costantino che con un bel diagonale che batte Forte.

Al 41° Cambio nel Monterosi: esce Costantino al suo posto entra Caon.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

Prima Vittoria del Monterosi che vince 1-0 in 10 uomini contro tutti e tutto.

RISULTATI 7°GIORNATA D’ANDATA

VIBONESE-POTENZA 1-1

CAMPOBASSO-PAGANESE 2-0

BARI-MONOPOLI 1-0

FOGGIA-MESSINA 3-1

MONTEROSI-AVELLINO 2-1

TURRIS-LATINA 3-1

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO 0-0

PICERNO-CATANIA Si gioca il 04-10-2021

JUVE STABIA-PALERMO Si gioca il 04-10-2021

CATANZARO-FIDELIS ANDRIA Si gioca il 5-10-2021

CLASSIFICA

BARI 17

VIRTUS FRANCAVILLA 13

MONOPOLI 13

FOGGIA 12

TARANTO 12

PAGANESE 11

JUVE STABIA 10

PALERMO 9

CATANZARO 8

AVELLINO 8

PICERNO 8

CAMPOBASSO 8

MONTEROSI 7

F.ANDRIA 5

MESSINA 5

LATINA 5

CATANIA 4 (-2)

POTENZA 4

VIBONESE 3

PROSSIMO TURNO

MESSINA.MONTEROSI Si gioca il 09-10-2021

AVELLINO-V.FRANCAVILLA Si gioca il 09-10-2021

BARI-TURRIS Si gioca il 10-10-2021

CATANIA-JUVE STABIA Si gioca il 10-10-2021

LATINA-PICERNO Si gioca il 10-10-2021

MONOPOLI-CAMPOBASSO Si gioca il 10-10-2021

PAGANESE-CATANZARO Si gioca il 10-10-2021

PALERMO-FOGGIA Si gioca il 10-10-2021

POTENZA-FIDELIS ANDRIA Si gioca il 10-10-2021

TARANTO-VIBONESE Si gioca il 10-10-2021