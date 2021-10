Inaugurazione Bibliomelograno a Le Rughe giovedì 7 ottobre

NewTuscia – Le Rughe – INAUGURAZIONE DEL BIBLIOMELOGRANO. GIOVEDI 7 OTTOBRE 2021 ORE 16,30 presso il CENTRO CIVICO (VIALE AMERICA, LOC. LE RUGHE FORMELLO)

ACCESSO SOLO AI MUNITI DI GREEN PASS

Giovedi 7 ottobre 2021 Inaugurazione Ufficiale del Bibliomelograno.

– Ore 16,30 Taglio del nastro con il Sindaco di Formello Gian Filippo Santi

– Intervento dello scrittore Daniele Aristarco

– Ore 19,00: Spazio Musicale all’aperto: esibizione di Band giovanili

Dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria apre ufficialmente il Bibliomelograno: Giovedi 7 ottobre 2021 ore 16,30 dopo il taglio del nastro con il Sindaco di Formello Gian Filippo Santi, l’intervento dello scrittore Daniele Aristarcoe i saluti istituzionali, in programma visite guidate all’interno del Bibliomelograno, letture ad alta voce in un apposito spazio bambini.

Quindi una vivacissima esibizione di Band Giovanili: The 7’s Rule (Pop rock), Estrema Leva Artistica Musicale ‘900(Rock sperimentale), All You Can Beat (Rock Teatrale), Sara Brunori (Acustica e voce), Lucrezia Dominici R&B (Pop), 2nd1 – Simone Davide Brunori (Low-Fi Rap), Alessandro Lambrilli (Acustica e voce).

Partner dell’evento Marco Gargani (Co Founder Mzk Lab, Area Industriale Formello).

Il Bibliomelograno accresce l’offerta culturale del territorio: realizzata dai volontari nella sede dell’associazione presso il Centro Civico Le Rughe, il Bibliomelograno – collegato con la Biblioteca Comunale di Formello – offre al prestito gratuito un patrimonio librario di 3000 volumi: gialli, romanzi, saggi, e tanti libri dedicati ai bambini e ragazzi, anche disabili (catalogati secondo i più professionali criteri bibliotecari seguiti a livello internazionale) e ospita una meravigliosa e coloratissima “Sala Fantasia” per i lettori piccoli.

Il progetto si pone come punto di riferimento per presentazione di libri, mostre, circoli di lettura; offre anche agli insegnanti un servizio di visite guidate in biblioteca e prestito libri con una selezione di volumi tarati sulle loro esigenze didattiche.

Il Bibliomelograno è aperto al pubblico ogni Giovedi ore 16,30-19,30

Altre info su www.ilmelogranoitalia.it Bibliomelograno@gmail.com