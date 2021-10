NewTuscia – VITERBO – Si è svolta questa mattina, con l’appuntamento “In cammino sui Cimini, natura e salute”, la seconda ta ppa dell’iniziativa Walking friends: quattro percorsi e passeggiate di prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili, organizzati con l’obiettivo di favorire l’esercizio fisico, attraverso il cammino.

La manifestazione è organizzata dalla Asl di Viterbo, grazie all’impegno messo in campo dal Centro diabetologico aziendale e dal dipartimento di Prevenzione, con la collaborazione delle associazioni Agd Viterbo e Noidiabete.

Il progetto è in linea con gli obiettivi del Piano aziendale di prevenzione della Asl di Viterbo ed è rivolto alle persone con diabete, ma principalmente alle persone a rischio di contrarre questa malattia in presenza di fattori come il sovrappeso, l’attitudine ad avere una dieta non sana, la poca predisposizione all’attività fisica.

Oggi bellissima mattinata, organizzata dall’associazione Agd Viterbo, all’insegna della natura, della salute e del rispetto dell’ambiente.

Terzo appuntamento, promosso da Noidiabete con il patrocinio della Pro Loco locale, a Vejano domenica prossima, 10 ottobre.

Per info e per le prenotazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 338 1862977 e noidiabete@gmail.com