Una Viterbese allo sbando perde 1-0 a Teramo ed è ultima in classifica da sola

Maurizio Fiorani

NewTuscia-TERAMO-La Viterbese perde 1-0 con il Teramo.

i gialloblù dopo un avvio di gara buono la squadra si è smarrita senza idee senza mordente in attacco, e con una difesa a dir poco

imbarazzante c’è poco da dire la squadra di Dal Canto è proprio allo sbando è ultima in classifica da sola con soli tre punti

in classifica e ben 12 reti subite un campanello d’allarme così si retrocede senza neanche fare i Play-Out.

La società del presidente Marco Arturo Romano ha deciso il ritiro della squadra.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

TERAMO (4-3-3): Tozzo, Bouah, Piacentini, Bellucci, Rillo; Rossetti, Arrigoni, Cuccurullo; Malotti, Bernardotto, Rosso

A disposizione di Mr.Federico Guidi: Agostino, Hadziosmanovic, Ndrecka, Soprano, Viero, Surricchio, Birligea, Furlan, Fiorani, Kyeremateng, Di Dio, Montaperto

VITERBESE (3-4-2-1): Bisogno; Marenco, D’Ambrosio, Junior; Pavlev, Megelaitis, Foglia, Urso, Volpicelli, Murilo; Capanni

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto: Daga, Fracassini, Ricchi, Adopo, Alberico, Errico, Natale, Zanon, Simonelli, Volpe

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

1° ASSISTENTE: Giuseppe Centrone di Molfetta

2° ASSISTENTE: Andrea Nasti di Napoli

QUARTO UOMO: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

All°11 la Viterbese sciupa una buona occasione con Capanni che prova un pallonetto per sorprendere il portiere del Teramo Tozzo che era fuori dai pali ma viene parata agevolmente.

Al 13° calcio d’angolo per la Viterbese una conclusione di Volpicelli è deviata da un difensore del Teramo. Pallone scodellato in area teramana il portiere Tozzo fa suo il pallone in presa aerea.

Al 15° tiro di Volpicelli della Viterbese respinta da un difensore del Teramo.

Al 18° scambio Murilo e Volpicelli con tiro dal limite di quest’ultimo che viene parato dal portiere del Teramo Tozzo.

Al 20° mischia in area del Teramo scaturita da un tiro dalla distanza dei gialloblù, il portiere Tozzo del Teramo respinge corto, poi la

difesa biancorossa teramana allontana la minaccia.

Al 24° tiro dalla distanza di Rosso, che esce di poco fuori dai pali della porta dell’estremo difensore Bisogno.

Al 27° grande parata di Bisogno su conclusione Bouah il portiere della Viterbese manda in corner, sul seguente calcio d’angolo colpo di testa in mischia in area gialloblù, pallone va sul fondo.

Al 30° grande parata di del portiere Bisogno che ha respinto una grande conclusione di Arrigoni, la palla rimane in area di rigore, un attaccante del Teramo Bouah cade a terra ma viene ammonito per simulazione dal direttore di gara.

Al 38° viene ammonito Megalaitis della Viterbese per gioco falloso.

Al 40° anticipo in extremis di Urso della Viterbese che anticipa in corner un attaccante del Teramo.

Il Teramo ha preso il comando delle operazioni costringendo sulla difensiva la Viterbese.

Al 44° contropiede della Viterbese con Murilo che serve Capanni che però non raggiunge il pallone e l’azione di rimessa della Viterbese sfuma.

Finisce il primo tempo 0-0 con la Viterbese che deve essere più incisiva in attacco ma che ha sofferto il pressing del Teramo.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Partenza sprint del Teramo con tiro di Rossetti del Teramo che si perde lontano tra i pali della porta difesa dal portiere Bisogno della Viterbese.

Al 5° viene ammonito D’Ambrosio per fallo su Bernardotto.

Al 7° contropiede della Viterbese sciupato da Murilo.

Al 9° Contropiede della Viterbese con Volpicelli che serve Capanni che manda dai 20 metri manda alto sopra la traversa.

La Viterbese soffre le incursione di Bouah del Teramo che serve una palla in area a Bernardotto ma viene anticipato di un soffio dalla difesa della

Viterbese.

Al 15° viene ammonito Van Der Velden della Viterbese per fallo si Bouah.

Al 17° Teramo vicino al vantaggio con Arrigoni parato dal portiere Bisogno della Viterbese.

Al 18° calcio d’angolo per la Viterbese conquistato da Volpicelli, su tiro dell’attaccante della Viterbese, il corner per la Viterbese senza esito.

Al 24° Il Teramo passa in vantaggio con una rovesciata di Cuccurullo che non lascia scampo al portiere della Viterbese Bisogno.

Al 28° cambio nella Viterbese: esce Foglia al suo posto entra in campo Adopo.

Al 30° Cambio nella Viterbese: esce Merenco un difensore al suo posto entra Simonelli un attaccante

Al 34° calcio d’angolo per il Teramo, colpo di testa che esce fuori di poco.

Al 36 Simonelli si mangia la rete del pareggio che tira a tu per tu con il portiere del Teramo tira addosso al portiere Tozzo del Teramo.

Al 37° calcio d’angolo per la Viterbese provocato da un tiro di Megalaitis, senza esito il portiere del Teramo la fa sua.

Al 39° Cambio nelle fila della Viterbese: esce Volpicelli al suo posto entra Volpe.

Al 41° il portiere Tozzo del Teramo anticipa Volpe.

L’arbitro concede sei minuti di recupero.

Al 48° uscita del portiere Tozzo del Teramo che anticipa Capanni in area di rigore.

La partita finisce 1-0 per il Teramo e per la Viterbese è ormai e notte fonda.

RISULTATI DELLA 7° GIORNATA D’ANDATA

TERAMO-VITERBESE 1-0

GROSSETO-CESENA 0-1

ANCONA-MATELICA-IMOLESE 3-2

CARRARESE-MONTEVARCHI 2-2

MODENA-LUCCHESE 2-1

SIENA-PISTOIESE 0-0

VJS PESARO-FERMANA 2-0

OLBIA-GUBBIO DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE ORE 14,30

PESCARA-REGGIANA DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

PONTEDERA-VIRTUS ENTELLA DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

CLASSIFICA

ANCONA MATELICA 16

REGGIANA 14

CESENA 14

PESCARA 12

SIENA 12

MODENA 12

IMOLESE 11

GUBBIO 10

VIRTUS ENTELLA 10

VJS PESARO 9

PONTEDERA 8

CARRARESE 8

LUCCHESE 7

OLBIA 7

MONTEVARCHI 7

TERAMO 6

FERMANA 4

PISTOIESE 4

GROSSETO 4

VITERBESE 3

PROSSIMO TURNO

MONTEVARCHI-MODENA 9 OTTOBRE SABATO ALLE ORE 17,30

FERMANA-SIENA SABATO 9 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

GUBBIO-PONTEDERA SABATO 9 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

PISTOIESE-TERAMO SABATO 9 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

LUCCHESE-TERAMO DOMENICA 10 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

REGGIANA-OLBIA DOMENICA 10 OTTOBRE ALLE ORE 14,30

IMOLESE-CARRARESE DOMENICA 10 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

VITERBESE-GROSSETO DOMENICA 10 OTTOBRE ALLE ORE 17,30

VIRTUS ENTELLA-PESCARA LUNEDI 11 OTTOBRE ORE 21,00