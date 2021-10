Il Basket Civita Castellana interrompe l’attività

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

La società civitonica ha addossato tutte la colpa all’amministrazione comunale che, non è riuscita a ritagliare uno spazio per i ragazzi che praticano la pallacanestro all’interno del palasport comunale Pino Smargiassi. La gestione è attualmente è stata data con una proroga alla Pallavolo Civita Castellana. “ Abbiamo deciso di interrompere la stagione – ha detto il presidente Renato Cima – per protestare contro l’insensibilità di questa amministrazione comunale nei nostri confronti.

Siamo delusi e amareggiati. Abbiamo solo chiesto di utilizzare un bene della città”. Il direttore tecnico Gianni Santi: Dallo scorso anno che siamo in contatto con l’assessorato allo sport Carlo Angeletti – racconta- per trovare uno spazio di sette ore a settimana che ci avevano assicurato appena eletti. Con il tempo tutto è svanito e non abbiamo avuto più risposte nonostante le sollecitazioni. Intanto sessanta ragazzi dai sei ai quattordici anni sono ancora fermi. Alcuni stanno cercando altre alternative e tanti genitori che sono al nostro fianco non riescono a comprendere questa situazione catastrofica che si è creata. Non ci resta che chiudere ”.

Società Basket Civita Castellana