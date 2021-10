Anche la “Via Francigena” ha la sua fiaba

NewTuscia – VITERBO – Domenica prossima si terrà a Viterbo la presentazione di un progetto editoriale che ha come “focus” la Via Francigena nel tratto della Tuscia fino a Roma “caput mundi”.

L’opera dal titolo “In cammino verso Roma lungo la Via Francigena – tra sogno e realtà” è un frutto di un lavoro comune tutto al femminile, infatti le autrici sono Flavia Bronchini, Alessandra Croci e Chiara Porcari, due insegnanti e un medico che accomunati dalla comune passione scaturita dalla “Via Francigena” dalla sua storia e dai suoi personaggi, hanno costruito un percorso che tra leggenda e storia, tra personaggi di fantasia e uomini e donne del territorio, possono accompagnare i più piccoli, come gli adulti, alla scoperta dell’antica Via.

​Come detto, domenica 3 ottobre, in ben due manifestazioni si potrà incontrare le autrici e, naturalmente, acquistare il libro che, sotto forma di fiaba sapientemente illustrata a fumetto, permette d’incontrare Sigerico, il vescovo di Canterbury che ha descritto per primo le tappe del cammino da Roma fino in Inghilterra e due bambini vissuti in epoche diverse ma accomunati da medesimi sogni e qualcuno, con le proprie disabilità, attraversano la nostra terra e ne incontrano come veri pellegrini, le bellezze e la storia.

​La prima “location” sarà alle ore 16 all’interno della manifestazione denominata “Clorophilla” presso il “Giardino di Filippo” in Via Ponte Sodo dove è stata ideata una giornata per i bambini e le loro famiglie con stands, giochi e incontri a tema e sarà infatti il dott. Massimo Palumbo a presentare la fiaba e le autrici.

​La seconda “location”, alle ore 19, invece si terrà in piazza San Lorenzo all’interno della manifestazione “La Via degli Artisti” dove la prof.ssa Serena Panti terrà a battesimo le nostre autrici con un incontro di presentazione sull’opera.

L’Associazione Via Francigena in Tuscia-Viterbo