ViterboGuitarFestival 2021: 1-2-3 ottobre

NewTuscia – VITERBO – Fine settimana all’insegna della chitarra classica con tre eventi che ci porteranno in giro per il mondo con repertori che spazieranno dalla musica barocca al classicismo, dal novecento storico al neoclassicismo e dalle sonorità jazz fino alla musica sud americana di Astor Piazzolla.

Venerdì 1 ottobre recital del chitarrista Fabio Perciballi “Dal Barocco ai Balcani”; Sabato 2 ottobre concerto del quartetto Fairy Guitar Quartet“Tra le corde del sud America… Omaggio ad Astor Piazzolla”; Domenica 3 ottobre recital del chitarrista Federico Cirulli “Dal Barocco al Jazz”

L’Associazione MotoPerpetuo ha messo in atto tutte le misure di sicurezza anti Covid per garantire a tutti una partecipazione serena ai nostri eventi, a questo proposito per evitare assembramenti consigliamo la prenotazione. Il green pass è obbligatorio.

Un ringraziamento al Comune di Viterbo che da anni patrocina i Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo” e il ViterboGuitarFestival, e a Don Mario Brizi che con grande disponibilità ci offre la possibilità di realizzare i nostri concerti nella bellissima Chiesa di San Pellegrino.

Nell’invitare tutti a partecipare alle iniziative della nostra manifestazione, ci auguriamo un convinto sostegno da coloro che vogliono una città sempre più ricca di musica e cultura.

I concerti si svolgeranno alle ore 21:15 ad ingresso gratuito presso la Chiesa di San Pellegrino

Per info e prenotazioni:

tel. 3336322041,

tel. 3479514581,

e-mail gloriacannone@hotmail.it