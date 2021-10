A Viterbo torna CioccoTuscia con l’edizione 2021

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

La 12^ edizione della manifestazione “CioccoTuscia” si svolgerà a Viterbo nei giorni 9-10 + 16-17 ottobre 2021 presso lo storico Palazzo dei Papi e a Piazza S.Lorenzo.

Nell’edizione 2019 le presenze sono state circa 15.000 (in soli 2 giorni) di tutte le età quindi un grandissimo e ricorrente successo per CioccoTuscia. Dopo le limitazioni del 2020, ritorna l’evento più importante e goloso nel panorama enogastronomico locale.

Il tema del 2021 è “La Cultura dei Dolci Sapori” basata sulla promozione e valorizzazione dei prodotti locali tipici della Tuscia attraverso l’enogastronomia ma anche coinvolgendo diversi settori artistici;

saranno presenti espositori di prodotti dolciari e alcune aziende di prodotti salati.

Nel Villaggio CioccoTuscia ci sarà spazio per molte iniziative sia per adulti che per bambini infatti, oltre agli stand, non mancheranno dimostrazioni di pasticceria svolte da professionisti del settore, area giochi in legno esterna, area giochi interna con animazione, laboratori didattici e di cucina per bambini, artisti di strada, sbandieratrici e musici, attività itineranti, degustazioni, percorsi sensoriali, esposizioni, street workout, majorette e tanto altro; tutti gli ingredienti per trascorrere dei momenti piacevoli e indimenticabili nella splendida cornice medievale della città di Viterbo.

Per l’edizione 2021, il Premio Statuetta d’Oro CioccoTuscia è stato consegnato a Leonardo Bonucci.

Tra i partner istituzionali 2021 di CioccoTuscia ci saranno, oltre al Comune di Viterbo, Diocesi, Cna Viterbo e Civitavecchia, Confartigianato, Sodalizio Facchini S.Rosa, Comitato Centro Storico Viterbo e Caritas che con la loro collaborazione contribuiscono a realizzare al meglio la manifestazione.

Gli organizzatori vi aspettano nella splendida Viterbo per l’ennesimo grande successo di CioccoTuscia!

Apertura villaggio CioccoTuscia: 10,30-19,00

Ingresso gratuito per la piazza e la sala stand dolci.

Per le attività a pagamento e per il programma completo www.cioccotuscia.it

N.B. ATTENZIONE! PER ACCEDERE ALLA MANIFESTAZIONE (ANCHE PER PIAZZA S.LORENZO) E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL GREEN PASS (OVER 12 ANNI)

Andrea Sorrenti

Direttore CioccoTuscia