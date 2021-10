Sanità. Astorre: “Nessuna chiusura prevista a Subiaco. Gravi bugie a pochi giorni da voto”

“Gravi bugie a pochi giorni dal voto. La notizia apparsa su un quotidiano stamattina riguardo il rischio di chiusura dei pronto soccorso degli ospedali di Subiaco e Monterotondo nella fascia oraria notturna è priva di fondamento” NewTuscia – ROMA –“Gravi bugie a pochi giorni dal voto. La notizia apparsa su un quotidiano stamattina riguardo il rischio di chiusura dei pronto soccorso degli ospedali di Subiaco e Monterotondo nella fascia oraria notturna è priva di fondamento”

Lo scrive in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio.

“Come ha detto bene – prosegue – il direttore generale dell’Asl Roma 5 stamattina, Giorgio Giulio Santonocito, non esiste nessun rischio di riduzione di orario e anzi l’azienda sta per assumere nuovo personale per aumentare l’organico a disposizione. Dispiace dirlo ma l’unico momento in cui gli Ospedali di Subiaco e Monterotondo hanno rischiato la chiusura è stato sotto la giunta Polverini, chiusure che poi fortunatamente abbiamo evitato”, conclude Astorre