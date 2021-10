Route21, si conclude domenica a Viterbo il tour dell’Italia in moto con i ragazzi Down

NewTuscia – VITERBO – Si concluderà domenica 3 ottobre a Viterbo la Route21 Chromosome on the Road, il viaggio in moto che vede protagonisti sette ragazzi affetti da sindrome di Down. Organizzatori e partecipanti arriveranno alle ore 16.00 presso la concessionaria Harley Davidson Viterbo, dove saranno presenti anche il Vescovo Monsignor Lino Fumagalli e il Sindaco Giovanni Maria Arena.

Le istituzioni laiche e religiose incontreranno Gian Piero Papasodero, ideatore della Route21, per un momento di confronto e di dibattito sui temi dell’inclusione e della disabilità. Seguirà una piccola festa e un saluto generale. Organizzatori, amici e partecipanti si daranno appuntamento per l’anno prossimo.