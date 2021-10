Montalto Futura: “Uniti vinceremo”

Si è svolta la riunione del comitato Montalto Futura presso la sede del Circolo Nautico Fiora di Montalto di Castro. NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO –Si è svolta la riunione del comitato Montalto Futura presso la sede del Circolo Nautico Fiora di Montalto di Castro.

Vari i temi affrontati: il muro sul Fiume Fiora,la centrale Alessandro Volta e la conversione a gas, e naturalmente, il tema del deposito di scorie radioattive nella Tuscia.

A proposito delle scorie i Comitati si sono dati appuntamento per venerdì 8 Ottobre in Via Saffi a Viterbo sotto la sede della Provincia.

Quel giorno ci sarà un Convegno di tutti i Comitati della Tuscia insieme al presidente della Provincia: un confronto con i politici del territorio e con i sindaci per contrastare il sito di stoccaggio nella Tuscia.

Tutti i presenti al circolo nautico di ieri scenderanno in piazza per sostenere la causa in una protesta pacifica e nel pieno rispetto delle norme covid.

Erano presenti a questi importantissimo appuntamento ben 24 tra Associazioni e Comitati di Montalto, di Pescia, di Canino, di Tarquinia. Si è deciso di combattere uniti contro il deposito di scorie Nucleari e contro la realizzazione del “muro”sul Fiume Fiora.

Entrambi i progetti per quanto differenti saranno oggetto di contrasto da parte del Comitato Montalto Futura e delle altre associazioni. Prosegue nel frattempo la campagna di coinvolgimento verso tutti i portatori di interesse della zona. Nei giorni passati sono stati coinvolti tutte le cooperative agricole di Canino e le Associazioni ambientaliste.

Il risultato che è emerso ieri è che solo attraverso l’unione di tutti gli attori sociali si può sperare di vincere le battaglie civiche..