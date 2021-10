La prima edizione del Trofeo Com Cavi chiude la pre-season del Tuscania Volley

NewTuscia – TUSCANIA – Torna il grande volley al PalaSport di Montefiascone domani alle 15,30 con la prima edizione del Trofeo Com Cavi a cui prenderanno parte, assieme al Tuscania, la Roma Volley Club e il Volley Meta.

Dopo le ottime prove offerte contro squadre di categoria superiore (Siena e Santa Croce) e a Foligno (Grottazzolina), il torneo di domani, sponsorizzato dal main sponsor Com Cavi spa holding – cavi, materiale elettrico, illuminazione led, sarà l’ultimo test per la Maury’s Com Cavi Tuscania prima dell’esordio nella serie A3 Credem Banca 2021/22 previsto domenica 10 ottobre quando a Montefiascone arriverà la Falù Ottaviano.

Il Trofeo Com Cavi sarà anche l’occasione per vedere in campo le nuove fiammanti divise targate 2T Sport, realizzate con lo speciale tessuto tecnico supertraspirante Airtex e sviluppate dallo studio grafico Art Lab di Tuscania in collaborazione con l’ufficio marketing.

A scendere in campo per prime saranno alle 15,30 la Maury’s Com Cavi Tuscania e la Roma Volley. A seguire sarà la volta di Roma Volley – Volley Meta, quindi, a concludere, Tuscania Volley – Volley Meta.

Sempre domani prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti 2021/22. È possibile prenotare l’abbonamento al numero di telefono 335.5372769 (Lina) e ritirarlo alle casse del Palazzetto di Montefiascone in occasione della prima gara di campionato.