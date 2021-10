Giornata europea delle Fondazioni 1° ottobre 2021

NewTuscia – VITERBO – In occasione della Giornata Europea delle Fondazioni del 1° ottobre 2021 si tiene “Non sono un murales – Segni di comunità”: un evento diffuso in 120 luoghi d’Italia, promosso da ACRI insieme alle Fondazioni di origine bancaria, che intende raccontare l’operato delle Fondazioni attraverso il linguaggio dell’arte visiva.

Partendo dalla stessa matrice – uno stencil realizzato appositamente dallo street artist LDB – oggi viene svelata l’opera con l’immagine di un adulto che allaccia le scarpe a un bambino.

L’immagine rappresenta un gesto semplice e riconoscibile a tutti: un’azione di supporto da parte di una persona “adulta” e autonoma (la Comunità) nei confronti di un bambino (un soggetto che sta crescendo e che inizia un nuovo percorso). Allacciando le sue scarpe l’adulto sostiene il percorso di crescita del bambino.

E’ questa in sostanza la missione delle Fondazioni ovvero quella di attivare le Comunità per prendersi cura del territorio, dei giovani e dei soggetti fragili, innescando percorsi di partecipazione e di solidarietà.

La Fondazione CARIVIT ha scelto come luogo simbolico e rappresentativo della propria azione per svelare lo stencil, l’Emporio Solidale I Care di Viterbo, una consolidata realtà che l’Ente affianca e sostiene nella meritevole attività di aiuto alle famiglie ed alle persone più deboli e fragili della nostra comunità.