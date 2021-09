Via libera al fotovoltaico in località Pian di Giorgio

NewTuscia – VITERBO – Visto che l’area in cui dovrà sorgere è priva di vicoli, la conferenza dei servizi ha dato il via libera alla realizzazione del fotovoltaico in località Pian di giorgio nonostante il parere negativo della soprintendenza che aveva sottolineato la vicinanza di aree archeologiche quali Ferento e Acquarossa e la presenza di una strada romana.

L’impianto, che prevede di 93 ettari di superficie e 72,64MW di potenza, ha visto però i pareri positivi del Comune di Viterbo, Provincia e Regione Lazio.

La decisione è arrivata questa mattina, con l’ultima riunione della conferenza.