Vetralla Futura: chiusura della campagna elettorale in Piazza Marconi

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, è giunto il momento della chiusura della campagna elettorale e la lista civica Vetralla Futura per Flaminia Tosini sindaco invita i cittadini all’incontro in programma venerdì 1 ottobre alle ore 17.30 a Vetralla in Piazza Marconi.

Per la candidata sindaco e i candidati consiglieri di Vetralla Futura è il culmine di una serie di appuntamenti in cui si sono confrontati con gli elettori sulle tematiche fondamentali per il futuro della città e del territorio, presentando una visione organica e quinquennale di governo per Vetralla: tutela e valorizzazione di risorse naturali, ambiente, centro storico, attenzione alla persona, sanità, imprenditorialità, cultura, turismo, servizi, innovazione, giovani, opere pubbliche.

“Durante questa campagna elettorale – dichiara Flaminia Tosini – è stato ripetutamente puntato il dito contro di me per le note vicende che invece non riguardano in alcun modo Vetralla, anche mistificando la situazione e insinuando addirittura prossimi commissariamenti. Hanno provato a far passare fake news come la bocciatura del Piano regolatore, solo per far credere che ciò che di buono è stato fatto non fosse vero. Molti hanno pensato solo ad attaccarmi, senza proporre nulla, mentre noi abbiamo incontrato ogni giorno i cittadini presentando idee e progetti concreti e realizzabili. Penso, ad esempio, alla grande opportunità costituita dalla nuova Casa della Comunità, o ai nostri giovani, per i quali vogliamo recuperare Palazzo Cavicchioni. E a tutti gli altri punti del programma”.