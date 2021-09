Tarquinia, al ristorante Arcadia la rassegna “Autumn Jazz”

Concerto inaugurale l’8 ottobre, alle ore 21,30, con il “Daniele Cordisco Trio”

NewTuscia – TARQUINIA – Il ristorante Arcadia casa del jazz. Nel centro storico di Tarquinia, in via Giuseppe Mazzini, strada che unisce piazza Cavour a piazza Duomo, costeggiando palazzo Vitelleschi, l’Arcadia diventerà per alcune sere un jazz club per “Autumn Jazz”, rassegna di concerti che animerà l’autunno della città etrusca, nell’ambito degli eventi promossi con il progetto WeTarquinia. “Dopo la positiva esperienza estiva con Cookin’Jazz, vogliamo continuare a raccontare questa musica – afferma Daniela Coletta, titolare con il marito Giuseppe Ferrara del ristorante -. Insieme a Francesco Pierotti, curatore della rassegna, proporremo 6 concerti con musicisti affermati del panorama jazzistico italiano. Ci piace l’idea di fare del ristorante Arcadia un jazz club, che possa diventare un nuovo punto di riferimento per i jazzisti”.

“Autumn Jazz” si aprirà l’8 ottobre, alle ore 21,30, con il “Daniele Cordisco Trio”, formato da Francesco Pierotti al contrabbasso, Giovanni Campanella alla batteria e Daniele Cordisco alla chitarra. Tra i più importanti chitarristi jazz italiani, Cordisco vanta un ricco curriculum di concorsi ed esibizioni, al fianco di artisti italiani e stranieri come Fabrizio Bosso, Stefano di Battista, Jeff Young, organista di Sting, Renzo Arbore, con il quale si è esibito in maniera stabile, e tanti altri. Sarà un viaggio tra alcuni dei bellissimi standard della tradizione jazzistica il concerto del “Giovanni Benvenuti Trio”, il 28 ottobre, alle ore 21,30. Francesco Pierotti al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria accompagneranno Benvenuti, sassofonista senese tra i più attivi musicisti di jazz nel panorama italiano, con la pubblicazione di numerosi album, l’ultimo intitolato “Paolina and the android” edito dalla Wow records. Docente alla prestigiosa accademia Siena Jazz, è il direttore artistico del festival Val D’Agri Jazz.

Per il concerto e la cena è obbligatorio il green pass. Per prenotarsi occorre chiamare lo 0766 855501 o il 348 2526330.