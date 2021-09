NewTuscia – VETRALLA – È stata sottoscritta dal Comune di Vetralla la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla. Ad apporre la firma sull’importante documento nella sala consiliare, il Sindaco Francesco Coppari, l’Assessore ai servizi sociali Anna Maria Palombi, il Presidente del Consiglio Comunale Carlo Carloni e Vito Di Noto Vice Presidente della Sezione Provinciale dell’Aism di Viterbo.

Nel lungo e proficuo incontro è stata esposta si a l’attività della Sezione con preciso riferimento al PDTA-R (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e Riabilitativo) in atto per la SM alla ASL di Viterbo, sia il progetto di supporto per le persone con Sclerosi Multipla e patologie similari in ogni comune della Provincia.

La realizzazione del Progetto spiega Di Noto, tiene presente la missione di AISM ossia “Mettere al centro delle proprie attività i bisogni e i supporti necessari alle persone con SM”.

Il progetto iniziato con la firma della carta dei diritti per le persone con SM da parte del Presidente della Provincia Pietro Nocchi, è proseguito con la preventiva Delibera di giunta e la firma da parte dei Comuni Capofila dei distretti socio/sanitari della provincia, (Viterbo, Nepi e Tarquinia) e dalla Dott.ssa Daniela Donetti per la ASL di Viterbo e si dovrebbe concludere con l’analoga sottoscrizione da parte del 5° Comune capo fila socio/sanitario di Montefiascone (a tutt’oggi amministrato da un commissario prefettizio).

Se parliamo di co-progettazione e integrazione socio-sanitaria per le persone coinvolte nella sclerosi multipla non possiamo dimenticare l’importanza di ogni stakeholder coinvolto nel percorso, perché siamo certi che solo così, coinvolgendo tutti, potremo arrivare, domani, ad avere un mondo libero dalla sclerosi multipla, con una qualità di vita migliore per tutte quelle persone interessate da questa grave patologia”.

È importante dare il proprio contributo come soci e volontari perché solo uniti riusciremo a raggiungere tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla dell’intera Provincia. Unisciti al movimento per un mondo libero dalla sclerosi multipla.

