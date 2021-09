Riace. Astorre (Pd): “Condanna lascia senza parole”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiao.

“La condanna a 13 anni e 2 mesi per Mimmo Lucano ci lascia senza parole. Luca Traini, che nel 2018 sparò in strada ferendo gravemente sei persone, ha ricevuto una condanna minore. Ma non finisce qui. Confidiamo nei prossimi gradi di giudizio per ristabilire la verità su Riace e su Mimmo Lucano che, in questi anni, è riuscito a creare una comunità integrata e inclusiva: un vero esempio di come dovrebbe essere la nostra società”.

Lo scrive in una nota il Senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio