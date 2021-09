Largo Grandori, ultimati i lavori di asfaltatura

NewTuscia – VITERBO – Terminati i lavori di asfaltatura di largo Don Alceste Grandori. Sul posto anche questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini.

“L’area necessitava da tempo di riqualificazione, sia per l’affacciarsi di una scuola, sia per essere il passaggio naturale dal parcheggio delle Fortezze al centro storico. I lavori sono stati realizzati in breve tempo – conclude l’assessore – e saranno completati con la segnaletica nei prossimi giorni”.