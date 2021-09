La lettera e la dama, presentazione del libro di Cristina Gimignani

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Quando l’autore torna sul luogo del delitto: festa grande per ‘la lettera e la dama’, il romanzo di Cristina Gimignani ambientato in piazza Farnese, che sarà presentato a Roma alle 18 del 6 ottobre, nel wine bar Camponeschi. L’evento, organizzato in collaborazione con Stefano Signori, presidente del Muvis, il museo del vino di Viterbo, Lilli Serges insegnante della scuola ‘danze di società dell’800 ‘ di Fabio Mollica, con la partecipazione di Sabrina Valletta, coordinatrice del ‘comitato donne 7 marzo’, avrà come titolo ‘dame, cardinali, principi e cavalieri’ e prevede la presenza di personaggi in costume , con sottofondo delle musiche antiche della nostra tradizione. Chi vorrà, potrà vestirsi con abiti ‘800 e ‘500 nello stile di quelli indossati dai figuranti, anche solo con un accessorio.

“Ho scelto questa formula, per aiutare l’immedesimazione del lettore nei luoghi e nei tempi del racconto. Il romanzo è un giallo che arriva ritroso fino al ‘500, con amori, fantasmi e intrighi interfacciati con il potere romano”. – spiega l’autrice Cristina Gimignani- sullo sfondo, il carteggio del Vasari e la mnemotecnica di Giordano Bruno. ‘La lettera e la dama’ ” è ambientato in piazza Farnese, dove si svolge gran parte dell’azione, compresi i personaggi che la popolano, dal paparazzo famoso, ai frequentatori della storica piazza della movida romana. La serata, sarà presentata da Giovanni Alibrandi, caporedattore di costume e società. Presenti, oltre a Antonella Zoppas, personaggi della politica romana, principi, dame e cavalieri protagonisti della storia, gli abiti del corteo storico di Montalto. Enrico Corsi, con ‘Il Predicatore’ e altri vini, offrirà un assaggio della sua produzione. l’evento è patrocinato da Assonautica e da Enrico Corsi della cantina La Cura di Massa Marittima.