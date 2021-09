Viterbo, divieto transito via San Faustino

Dalle ore 8 del 30 settembre al termine dei lavori previsto per il 1 ottobre

NewTuscia – VITERBO – Dalle ore 8 di domani 30 settembre fino al termine dei lavori, previsto per il 1 ottobre, divieto di transito in via San Faustino. Laddove possibile saranno previste le opportune deviazioni.

Tale provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza del settore LLPP (n. 527 del 28/9/2021), per consentire lavori di allaccio alla rete gas metano. Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale a cura della ditta richiedente tale provvedimento.