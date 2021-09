Risparmio casa apre oggi un nuovo punto vendita di 1100mq e inserisce 12 risorse a Vignanello

NewTuscia – VIGNANELLO – Risparmio Casa inaugura oggi la sua 15ᵃ apertura del 2021 con il nuovo punto vendita di Vignanello (VT), presso Strada Provinciale 33 (Zona Centignano). Si tratta di uno store di 1100 mq, il 125° negozio sul territorio nazionale. Si rinforza, dunque, l’investimento della catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona in provincia di Viterbo, dove i negozi salgono in totale a quota 3. Con l’inserimento di 12 nuove risorse, la nuova apertura avrà un impatto positivo per l’occupazione in tutta la zona.

L’insegna amplia la rete di vendita confermando il proprio format basato su un assortimento di oltre 25.000 referenze, divise tra prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, casalinghi e giocattoli. Non solo grandi marche, ma anche una vasta proposta di marchi propri per assecondare le diverse necessità dei clienti, che possono contare su vasto assortimento e convenienza dei prodotti, come suggerisce il claim: prezzi bassi… sempre!

“Festeggiamo con entusiasmo il nostro 125° punto vendita in un territorio in cui continuiamo a credere e a investire, certi che questa apertura genererà opportunità per l’occupazione locale e tutto l’indotto – Fabio Tomassini, Amministratore Delegato di Risparmio Casa. Siamo orgogliosi del percorso di espansione che la nostra insegna ha avuto sinora, e soprattutto di poter portare anche a Vignanello il modello di Risparmio Casa che prevede un’offerta di alta qualità a prezzi bassi. Il lavoro e l’impegno dei nostri collaboratori sono e restano centrali nel percorso di crescita intrapreso, permettendoci di trasmettere agli italiani la cultura e i valori che ci appartengono.”