Prodotti De Nigris: il meglio della qualità made in Italy

L’aceto è uno dei condimenti più amati nella cucina italiana e internazionale. I prodotti De Nigris ne esaltano tutte le qualità in una gamma di prodotti esclusivi e buonissimi



Prodotti De Nigris: tutte le sfumature dell’aceto

Quando si parla di aceto si tratta di uno degli ingredienti più particolari e amati della cucina italiana e mondiale.

Tante sono le varietà prodotte, tutte contraddistinte e accomunate dal contenere acido acetico.

Tra i tanti prodotti disponibili sul mercato si distinguono senza dubbio i prodotti De Nigris che hanno saputo farsi interpreti dei gusti più diffusi portando sulle nostre tavole una gam ma varia e appagante di soluzioni per tutti i gusti e le esigenze.

Si spazia dall’ormai irrinunciabile aceto balsamico di Modena all’e aceto di vino bianco, dall’aceto di vino rosso prodotto in Italia a quello di mele e ancora dall’aceto di riso a quello di melograno, sempre realizzati con materie prime della massima qualità, nel rispetto delle tecniche tradizionali ma con tecnologie di ultima generazione per ottenere il meglio in termini di gusto e genuinità.

Di cosa si parla quando si parla di aceto

L’aceto più classico è senza dubbio l’aceto di vino, ottenuto come suggerisce il nome proprio dall’invecchiamento del vino stesso.

Più il vino che si utilizza allo scopo è di qualità, più risulta gustoso il prodotto finale.

A seconda del vino utilizzato, l’aceto di vino può essere bianco o rosso e in ogni caso si presta in cucina come condimento piacevole e leggero su insalate e secondi piatti di carne o di pesce.

L’aceto di vino è anche alla base di molte salse particolarmente amate e in uso nella cucina internazionale, basti pensare alla maionese, prezioso accompagnamento di numerosi piatti.

Diversi tipi di aceto

Oltre all’aceto di vino, esistono molti altri tipi di aceto, da quello di mele a quello di riso e ancora da quello di melograno a quello balsamico.

L’aceto di mele che si ottiene dalla fermentazione del sidro derivato dalle mele, ha, rispetto all’aceto di vino, un sapore meno intenso e più aromatico. Si usa soprattutto nel condimento di insalate di stagione combinato a olio extravergine di oliva e un po’ di sale.

Spesso l’aceto di mele si usa anche nella preparazione di dolci e risotti e qualche volta sostituisce il vino in cocktail e bevande.

L’aceto di riso ha un sapore decisamente tipico e inconfondibile. È molto apprezzato nella cucina orientale, in accompagnamento a sushi e pietanze a base di pesce.

Proprio per il suo gusto dalla nota asiatica dà un tocco internazionale anche ai piatti della tradizione italiana.

L’aceto balsamico di Modena IGP, caratterizzato da un tipico colore bruno, è tra i condimenti più diffusi e apprezzati nella cucina italiana.

Si abbina alla perfezione a piatti di carne, verdura, pesce e frutta, ha un profumo inconfondibile e si presta anche ad accompagnare dolci e dessert.

Prodotto tradizionalmente legato al territorio emiliano,, viene prodotto seguendo rigide norme di lavorazione: il mosto d’uva utilizzato, infatti, può derivare soltanto da 7 vitigni stabiliti dal disciplinare.

rappresenta una delle eccellenze della cucina italiana nel mondo.