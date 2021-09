Covid: Baldini (CI), valorizzare terapia con anticorpi monoclonali*

NewTuscia ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

(LaPresse) – “I monoclonali sono poco valorizzati e poco utilizzati per le terapie Covid. Sono stati effettuati meno di 10.000 trattamenti in tutti Italia e solo in tre regioni”. Lo afferma Maria Teresa BALDINI, deputata di Coraggio Italia.

“Trattandosi di un vera cura – aggiunge – potenzialmente anche domiciliare, sono stupita che nonostante ci siano stati notevoli finanziamenti governativi le Regioni non abbiano mostrato interesse verso questa tipologia di terapia. Gli anticorpi monoclonali non sono tutti uguali e alcuni di quelli approvati da Aifa sono efficaci contro la variante Delta. Auspico quindi un allargamento di questa tipologia di cura da parte di Aifa e un impegno delle Regioni in questo senso, in modo da poter curare tempestivamente i pazienti che possono avere da questa importantissima terapia benefici evidenti”.