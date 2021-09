Contributi famiglie per rimborso centri estivi, ancora oggi e domani per presentare richiesta

NewTuscia – VITERBO – Contributo alle famiglie per rimborso centri estivi (anno 2021), rivolti a bambini e ragazzi 0-17 anni, per il periodo 22 giugno – 15 settembre 2021: ancora un giorno per presentare la richiesta. I termini per la partecipazione all’avviso pubblico emanato lo scorso agosto dal Comune di Viterbo scadranno domani 30 settembre. A ricordarlo ancora una volta ai cittadini è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, che aggiunge: “Come aveva già spiegato il sindaco Arena non appena pubblicato l’avviso, l’amministrazione, nei limiti delle risorse assegnate dal ministero per la Famiglia per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri di funzione educativa e ricreativa per l’attività dei minori, ha ritenuto opportuno e doveroso destinare un contributo anche alle famiglie. Con apposita delibera di giunta, approvata lo scorso luglio – ricorda ancora l’assessore Sberna, proponente della stessa delibera – ha stanziato una somma per le famiglie, a titolo di rimborso per una parte dei costi sostenuti per la frequenza e l’accesso ai centri estivi dei figli minori. Una decisione che vuole soprattutto contribuire a una migliore conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, e, non ultimo, promuovere la più ampia partecipazione di bambini e adolescenti alle attività dei centri estivi”.

Il contributo – si legge nell’avviso – sarà erogato alle famiglie sotto forma di rimborso, per la frequenza dei minori ai centri estivi nel periodo 22 giugno 2021 – 15 settembre 2021, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la frequenza e l’avvenuto pagamento. Gli importi del rimborso saranno distribuiti proporzionalmente e fino ad esaurimento fondi a tutte le famiglie richiedenti aventi diritto.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Viterbo o reperito in forma cartacea presso il punto famiglia in via Ferrarin (di fronte OBI) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Viterbo entro il prossimo 30 settembre con le modalità riportate nell’avviso. Alla domanda, dovrà essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità o la dichiarazione sostitutiva unica (DSU).