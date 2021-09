Consiglio comunale Viterbo, riconoscimento debiti fuori bilancio. Convocate due sedute

NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza, questo pomeriggio alle ore 15,30, e in seconda convocazione domani 30 settembre, sempre alle 15,30.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. All’ordine del giorno la proposta di delibera “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”.