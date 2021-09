Comune di Montalto di Castro e Museo di Villa Giulia, una convenzione per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Con la delibera di giunta n. 213 del 28 settembre 2021, il Comune di Montalto di Castro ha aderito alla convenzione “Tular Rasnal” proposta dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia “Etru”di Roma, volta a fare rete con gli enti locali per promuovere la cultura etrusco-italica, proponendo riduzioni sul costo del bigli tto e sulle formule di abbonamento al museo per tutti i cittadini residenti nel comune di Montalto di Castro. Tale iniziativa si pone in continuità con il progetto “Storie di Persone e di Musei”, lanciato dal Museo Etrusco nell’anno europeo del patrimonio culturale. “La convenzione – spiega l’assessore alla cultura Silvia Nardi – rappresenta un ulteriore passo avanti nell’obiettivo di creare una rete di sinergie tra enti, finalizzata alla promozione della cultura e della storia etrusca, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e la fruizione dei beni culturali”.