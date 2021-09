Casa del Musical School di Viterbo: una realtà unica targata Laura Leo

Nel 2018 è stata nomi nata direttrice della CASA DEL MUSICAL SCHOOL DI VITERBO, una succursale della CASA DEL MUSICAL DI AGRIGENTO, fondata e diretta dal geniale Marco Savatteri, regista, produttore e compositore. Dal 4 settembre, è diventata sede per il Lazio della ARTIST ACADEMY diretta da Michael Zurino.

NewTuscia – VITERBO – Laura Leo da anni, oltre a lavorare in teatro e Tv, si occupa della formazione dei giovani talenti artistici come insegnante di canto e di recitazione, coadiuvata da grandi professionisti del settore.

di canto e recitazione presso il Teatro Bianconi di Carbognano, dove moltissimi giovani iniziano il loro percorso di studi artistici. Fra i molti allievi due anni fa è arrivata una giovanissima e promettente bambina, Maria Sanese di Caprarola che già a sei anni dimostrava di avere un grande talento per il palcoscenico. La piccola Maria studiava al Bianconi e seguiva le Masterclass di Canto e Recitazione della Casa del Musical School di Viterbo, dirette dal performer Gabriel Glorioso e dal maestro Renato Vinciguerra.

Tanto impegno e tanto studio hanno premiato Maria, che nel frattempo era entrata a far parte della scuderia dell’Agenzia Baby Set, e l’hanno portata ad essere scelta per far parte del Cast d